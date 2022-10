POL-SN: 38-jähriger zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Beim Beladen seines Transporters bemerkte ein 38-jähriger Ukrainer das Wegrollen seines Transporters und stellte sich zwischen diesem und einem weiteren LKW, hierbei wurde er zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und verletzte sich schwer. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Montag zu Dienstag bei einem Verteilungszentrum im Heinrich-Hertz-Ring in Schwerin Wüstmark. Der 38-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung mittels RTW in ein Klinikum gefahren. Am Transporter entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5.000EUR.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell