POL-LWL: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Kleinkraftrad schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 18-jährige Fahrer eines nachfolgenden Kleinkraftrades bei einem Bremsmanöver ins Schleudern geraten und dann mit dem vorausfahrenden Fahrrad zusammengestoßen sein. Vermutlich war der Moped-Fahrer mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs.

Der 59-jährige Radfahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



