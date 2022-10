POL-LWL: Kinder verletzten sich bei Sturz mit Poket-Bike

Malliß (ots) -



Bei einem Sturz mit einem sogenannten Poket-Bike haben sich am späten Montagnachmittag in Malliß zwei Kinder leichte Verletzungen zugezogen. Die Verunglückten - der 8-jährige Fahrer sowie sein 9-jähriger Mitfahrer - zogen sich leichte Verletzungen an den Händen, am Knie bzw. am Rücken zu. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 8-jährige Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassene Poket-Bike, worauf es zum Sturz kam. Zuvor sollen beide Kinder bereits mehrere Runden mit dem Fahrzeug um Häuserblöcke in der Schulstraße gefahren sein. Weiteren Erkenntnissen zufolge soll der Vater dem 8-Jährigen das Fahren mit dem Bike erlaubt haben. Gegen den Vater hat die Polizei eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Haltervorschriften erstattet. Das Poket-Bike ist durch die Polizei sichergestellt worden.



