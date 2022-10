POL-NB: Fahrzeugdieb nach Verfolgungsfahrt im Bereich Dewitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, gestellt

Neubrandenburg/ Friedland (ots) -



Am 03.10.2022 gegen 14:00 Uhr informierte eine Hinweisgeberin die

Polizei darüber, dass ein junger Mann mit einem Transporter eines

Friedländer Küchenstudios umherfährt. Sie mutmaßte, dass dieser

Transporter gestohlen sein könnte. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zunächst nicht zur

Feststellung des genannten Fahrzeuges. Die Überprüfung des

Küchencenters allerdings ergab, dass dort eingebrochen wurde und die

Schlüssel eines Firmentransporters entwendet wurden. Das dazugehörige

Fahrzeug befand sich auch nicht mehr vor Ort. Eine Strafanzeige wegen

besonders schweren Diebstahls wurde aufgenommen. Der Schaden wurde

auf ca. 30.000,-Euro geschätzt.

Gegen 18:05 Uhr meldete sich ein Bürger telefonisch im

Polizeihauptrevier Neubrandenburg und teilte mit, dass vor ihm, in

der Neubrandenburger Ravensburgstraße, ein silberfarbener Mercedes

Transporter mit sehr chaotischer Fahrweise fährt. Er hatte dieses

Fahrzeug bereits auf dem Friedrich-Engels-Ring auf Höhe des

Schwanenteiches bemerkt, da es dort beinahe zu einem Verkehrsunfall

gekommen wäre. Das Kennzeichen, welches er der Polizei nannte,

stimmte mit dem Kennzeichen des gestohlenen Transporters aus

Friedland überein. Der Hinweisgeber verfolgte den Transporter bis in

den Bereich Pragsdorf/ Cölpin und gab dabei immer seinen Standort an

die Beamten durch. Zwischenzeitlich wurden mehrere Funkstreifenwagen

der umliegenden Polizeireviere in den Bereich beordert. In der

weiteren Folge hatte eine Funkstreife Sichtkontakt zum gesuchten

Fahrzeug. Der Fahrer bemerkte die Polizei und flüchtete mit dem

Transporter in Richtung Dewitz. Dabei fuhr er über Ackerflächen sowie

Wald- und Wiesenwege. Um 18:40 Uhr konnte das Fahrzeug kurz vor dem

Fluss Linde bei Dewitz in Richtung Teschendorf gestoppt werden. Es

wurden drei Personen im Transporter festgestellt. Es handelte sich um

drei deutsche Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren. Der

16-jährige Fahrer ist der Polizei bereits durch andere Straftaten

bekannt. Er wurde zum PHR Neubrandenburg verbracht. Ein bei ihm

durchgeführter Test auf verbotene Betäubungsmittel verlief positiv.

Eine Blutprobenentnahme erfolgte im Klinikum Neubrandenburg. Nach

Rücksprache mit dem diensthabenden Staatsanwalt wurde er an

Erziehungsberechtigte übergeben. Die beiden 14-Jährigen wurden nach

Feststellung ihrer Personalien ebenfalls an ihre

Erziehungsberechtigten übergeben.

Das gestohlene Fahrzeug wurde an einen Berechtigten übergeben.

Die Tatbeteiligung der einzelnen Personen bleibt zu ermitteln. Die

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Besonderer Dank gilt dem Hinweisgeber, der engagiert die Maßnahmen

der Polizei unterstützte. Durch seinen Anruf war es möglich, diese

Straftat zu beenden und weitere Gefahren für die öffentliche

Sicherheit und Ordnung zu verhindern.



