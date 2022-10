POL-GÜ: Einbruch in Jugendclub

Güstrow (ots) -



In der Nacht zum 02.10.22 kam es im AWO Jugendclub "Yellow fun box" in der Güstrower Südstadt zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und gelangten so in das Gebäude. Im Objekt wurde dann ein Fenster zu einem Büro zerstört. Aus diesem wurde, nach erster Inaugenscheinnahme durch eine Mitarbeiterin, ein PC mit Monitor und Drucker entwendet. Weiterhin wurde augenscheinlich auch versucht, über den Haupteingang des AWO Familienzentrums in das Gebäude zu gelangen, wodurch die äußere Scheibe der Sicherheitstürverglasung beschädigt wurde. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden von zirka 1500 EUR.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Güstrower Polizei jederzeit unter 03843-2660 entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell