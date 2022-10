POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Bergen (ots) -



Am 03.10.2022 gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der B96 Höhe

Augustenhof, ein schwerer Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten

Personen. Der 35-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Nissan Navara

wollte von einem Feldweg auf die B96 in Richtung Bergen auffahren.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Bergen in Richtung

Lietzow fahrenden PKW Skoda, in welchem sich 2 Personen befanden; es

kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision entstand an beiden

Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die 3

Mitfahrer des PKW Nissan, sowie die beiden deutschen Insassen des PKW

Skoda wurden dabei leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung

in die Krankenhäuser Stralsund und Bergen. Während der Unfallaufnahme

musste die B96 im Unfallbereich für ca. 30 Minuten vollgesperrt

werden.

Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell