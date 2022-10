POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B105 bei Admannshagen / 75-Jähriger wird unter seinem Traktor eingeklemmt

Bad Doberan (ots) -



Am Sonntag, den 02.10.2022, kam es gegen 17:15 Uhr zu einem tödlichen

Verkehrsunfall auf der B 105 bei Admannshagen.



Ein 75-jähriger Mann aus Lambrechtshagen befuhr mit seinem Traktor

samt Anhänger die Bundesstraße und kam aus bisher ungeklärter Ursache

nach rechts von der Fahrbahn ab.



Vermutlich aufgrund der Beschaffenheit des Bodens kippte der Traktor

um und begrub den Fahrzeugführer unter sich. Dieser konnte von den

bereits am Unfallort eingetroffenen Kräften der Feuerwehr, die den

Traktor anhoben, nur noch tot geborgen werden.



Die B105 musste an der Unfallstelle zunächst voll gesperrt werden.

Zur weiteren Ermittlung der Ursache wurde die DEKRA hinzugezogen.

Traktor und Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000

Euro. Eine Umleitung wurde eingerichtet.



Isabel Wenzel, Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell