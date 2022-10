POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Wismar

Wismar (ots) -



Am 01.10.2022 kam es gegen 20:44 Uhr in Wismar im Bereich der

Hundestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer

Personengruppe, bestehend aus 4 männlichen Personen und dem

männlichen Geschädigten.

Der 26 Jährige beobachtete, wie die vier männlichen Tatverdächtigen

im Bereich des Bahnhofs randalierten und wollte dieses durch

Ansprechen der Gruppe verhindern.

Bei dem Versuch der Kontaktaufnahme griffen die Täter den

Geschädigten an und verletzten diesen im Gesichts - und Kopfbereich.

Aufgrund der zugefügten Verletzungen musste der Geschädigte im

Krankenhaus Wismar behandelt werden.

Die Tätergruppe entfernte sich über die Hundestraße in Richtung

Spiegelberg.

Bürger die etwas beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können,

wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier in Wismar.



