POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B111

Am 01.10.2022, gegen 16:14 Uhr, kam es auf der B 111, ca. 150 m vor

dem Ortseingang Wolgast, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 48-jähriger deutscher

Fahrzeugführer mit seinem PKW Renault Espace, in dem sich noch fünf

weitere Insassen befanden, die B 111 aus Richtung Hohendorf kommend

in Richtung Wolgast. Vor ihm fuhr ein 50-jähriger Deutscher mit

seinem PKW Mercedes Benz mit einem Wohnanhänger. Als dieser sein

Gespann verkehrsbedingt abbremsen musste, wollte auch der 48-jährige

Renaultfahrer bremsen. Dabei rutschte der Mann mit dem Fuß von der

Bremse ab und kam versehentlich auf das Gaspedal. In der weiteren

Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW Renault und dem

Wohnanhänger. Durch den Aufprall wurden der Wohnanhänger und der PKW

Renault Espace beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000

Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Der

Verkehr wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme an der

Unfallstelle wechselseitig vorbeigeführt.



