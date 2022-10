POL-HRO: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in 23923 Schönberg / Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Schönberg (ots) -



Am 01.10.2022 gegen 21:20 Uhr erhielt die Polizei über die

Integrierte Leitstelle Westmecklenburg die Information über den Brand

eines leerstehenden Einfamilienhauses . Nachdem ein Zeuge in der

Straße "Am Kalten Damm" ein lautes Knallgeräusch hörte und

anschließend einen Feuerschein in dem Wohnhaus sah, alarmierte dieser

sofort die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren

Schönberg, Selmsdorf, Lockwisch, Groß Siemz und Menzendorf verlegten

umgehend zum Brandort und begannen mit den Löscharbeiten. Die

ebenfalls hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers

Grevesmühlen sperrten umliegende Straße und evakuierten alle Gebäude,

die sich in unmittelbarer Nähe des Brandortes befanden.

Nachdem klar war, dass weder für Personen noch für angrenzende

Gebäude eine Gefahr bestand, konnten alle Bewohner in ihre Wohnhäuser

zurückkehren.

Gegen 0:30 Uhr am Sonntagmorgen beendeten die Kameraden der Feuerwehr

die Maßnahmen am Brandort. Derzeit wird der Gesamtschaden auf etwa

30.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die

Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.







