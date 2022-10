POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Anklam (ots) -



Am 01.10.2022, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf

der B 110 zwischen Murchin und der Insel Usedom. Nach bisherigen

Erkenntnissen übersah der 67-jähriger Fahrzeugführer einer Honda

"Goldwing" ein Stauende und fuhr auf einen dort stehenden Ford Galaxy

auf. Durch den Aufprall wurde der Ford Galaxy auf einen davor

stehenden PKW Seat geschoben. Der deutsche Motorradfahrer erlitt

leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Für die

Unfallaufnahme war die B 110 auf Höhe der Unfallstelle für etwa eine

halbe Stunde voll gesperrt, was zu einen Rückstau von ca. 6 km Länge

führte. Weil das Motorrad nicht mehr fahrbereit war, wurde ein

Abschleppdienst mit der Bergung beauftragt. Der Sachschaden wird auf

ca. 12.500 Euro geschätzt.

Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



