POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Neubrandenburg (ots) -



Am 01.10.2022, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich auf der B 104 in

Küssow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 19-jährige

deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Mercedes kam auf Grund von

Unaufmerksamkeit von ihrem Fahrstreifen ab und geriet auf den

Gegenfahrstreifen. Nachdem sie das bemerkte, versuchte sie

gegenzulenken, um wieder auf ihren Fahrstreifen zu gelangen.

Zeitgleich bemerkte die 50-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines

entgegenkommenden PKW Hyundai den auf ihrem Fahrstreifen befindlichen

Mercedes und wich auf den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn aus. Die

Mercedesfahrerin gelangte jedoch ebenfalls zurück auf ihren

Fahrstreifen, so dass es in der Folge zu einem frontalen Zusammenstoß

beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführerinnen wurden verletzt, die

50-jährige Fahrzeugführerin des Hyundai i10 sogar schwer. Des

Weiteren sind beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit gewesen; es

entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Auf Grund des Unfalls

musste die B104 für kurze Zeit voll gesperrt werden. Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer

vom Dienst



