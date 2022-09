POL-NB: Diesel im Handwagen - Polizei fasst Diebe

Anklam (ots) -



Das erleben Polizeibeamte auch nicht alle Tage: Gestern kurz vor Mitternacht hat ein Wachschutzmitarbeiter auf einem Firmengelände in der Anklamer Industriestraße entdeckt, dass aus mindestens zwei LKW insgesamt etwa 150 bis 200 Liter Diesel abgezapft worden ist. Er rief die Polizei.



Die zwei Kollegen des Kriminaldauerdienstes Anklam haben am Tatort frische Dieselspuren festgestellt und konnten so davon ausgehen, dass der Dieseldiebstahl noch nicht lange her sein kann. Sie suchten das Umfeld nach mutmaßlichen Tätern ab - und wurden kurz nach Mitternacht in der naheliegenden Werkstraße fündig. Dort waren zwei dunkel gekleidete Männer mit Handwagen unterwegs. Die Polizeibeamten stoppten die beiden. Sie rochen auffallend nach Diesel. In ihren Handwagen fanden die Polizisten tatsächlich mehrere randvoll mit Diesel gefüllte Kanister sowie Utensilien, die zum Dieselklau genutzt werden könnten. Doch damit nicht genug: Die beiden polizeibekannten 28 und 23 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen hatten noch ein paar "Polenböller" dabei.



Alles wurde sichergestellt, die beiden Männer wurden zur Identitätsfeststellung zum Revier Anklam mitgenommen und konnten nach den Maßnahmen wieder den Heimweg antreten.



Gegen sie wird von der Kripo Anklam wegen des Verdachts des Diebstahls, der Bodenverunreinigung sowie des Verdachts gemäß §40 des Sprengstoffgesetzes ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell