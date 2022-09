POL-SN: Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs - anschließende Wohnungsdurchsuchung führt zum Erfolg

Schwerin (ots) -



Ein 32-jähriger Fahrzeugführer fiel gestern gegen 11.20 Uhr einer Zeugin in der Weststadt auf Grund seiner unsicheren Fahrweise auf. Als er in Schlangenlinien und schließlich gegen einen Bordstein in der Lübecker Straße fuhr, rief sie die Polizei.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin konnten den Fahrer des BMW in der Edgar-Bennert-Straße antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Außerdem bestand der Verdacht, dass er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatte, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.



Im weiteren Verlauf der Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass der Tatverdächtige Betäubungsmittel in seiner Wohnung aufbewahren würde. Die daraufhin durchgeführte Durchsuchung führte zum Erfolg und zur Sicherstellung verbotener Substanzen sowie von Utensilien zu deren Konsum. Den einschlägig polizeibekannten Deutschen erwartet nun ein Strafverfahren.



Das Kriminalkommissariat Schwerin wird die weiteren Ermittlungen durchführen.



