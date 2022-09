POL-HRO: Dachstuhlbrand in Parin

Grevesmühlen (ots) -



In Parin (Klützer Winkel) kam es in der vergangenen Nacht zum Brand eines Doppelhauses. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl in Brand und überraschte die Bewohner (drei Erwachsene und zwei Kinder) im Schlaf . Diese konnten sich noch vor Eintreffen von Feuerwehr und Polizei aus dem Haus retten. Ein 33-jähriger Mieter des Hauses, welcher den Brand zuerst löschen wollte, erlitt Verbrennungen am Arm. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Klütz, Damshagen und Grevesmühlen alarmiert. Weiterhin kam der Rettungsdienst zum Einsatz. Die Schadenshöhe wird auf 200.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



