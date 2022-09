Staatssekretär übergibt 18 Löschfahrzeuge an Feuerwehren

Staatssekretär Wolfgang Schmülling übergibt am Sonnabend in Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte insgesamt 18 weitere Löschfahrzeuge an Kameradinnen und Kameraden von Freiwilligen Feuerwehren in fünf Landkreisen. Die Fahrzeuge des Typs TSF-W (Tragkraftspritzfahrzeug-Wasser) stellt das Land im Rahmen des 50-Millionen-Euro-Programms „Zukunftsfähige Feuerwehr“ bereit. Insgesamt werden 265 Fahrzeuge verteilt. Mit diesem Termin sind dann insgesamt 169 Fahrzeuge übergeben. Die übrigen werden bis 2023 hergestellt und ausgeliefert.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich zur Übergabe eingeladen.

Termin: Sonnabend, 1. Oktober 2022, 11.30 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz

M-V, Außenstandort Kaserne Damerow,

19399 Neu Poserin

Jeweils eines der neuen Fahrzeuge, die speziell für Mecklenburg-Vorpommern konzipiert wurden, erhalten:

Landkreis Rostock (neun Fahrzeuge):

Freiwillige Feuerwehr Groß Roge

Freiwillige Feuerwehr Bristow

Freiwillige Feuerwehr Gottin

Freiwillige Feuerwehr Groß Siemen

Freiwillige Feuerwehr Schlage/Pankelow

Freiwillige Feuerwehr Klein Upahl

Freiwillige Feuerwehr Nustrow

Freiwillige Feuerwehr Bölkow

Freiwillige Feuerwehr Dobbin

Landkreis Ludwigslust-Parchim (fünf Fahrzeuge):

Freiwillige Feuerwehr Goldenbow

Freiwillige Feuerwehr Muchow

Freiwillige Feuerwehr Parchim

Freiwillige Feuerwehr Wulfsahl

Freiwillige Feuerwehr Groß Krams

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ein Fahrzeug):

Freiwillige Feuerwehr Kraase

Landkreis Nordwestmecklenburg (zwei Fahrzeuge):

Freiwillige Feuerwehr Lockwisch

Freiwillige Feuerwehr Holdorf-Meetzen

Landkreis Vorpommern-Greifswald (ein Fahrzeug):