POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrerin verursachte Unfall in Autobahnausfahrt

Auf der BAB 24 in der Autobahnausfahrt Hagenow hat eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag die Kontrolle über ihren Kleintransporter verloren und war damit anschließend gegen ein Verkehrsschild geprallt. Die 61-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt, jedoch stellte die Polizei bei ihr wenig später einen Atemalkoholwert von 1,16 Promille fest. Der Unfallverursacherin wurde nach der medizinischen Untersuchung vor Ort eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte gegen die 61-Jährige zudem Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Bergung des Kleintransporters musste die betreffende Autobahnausfahrt kurzzeitig gesperrt werden.



