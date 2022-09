POL-SN: 74-Jähriger Pedelecfahrer erleidet bei Sturz schwere Kopfverletzungen

Schwerin (ots) -



Ein 74-jähriger Mann aus Schwerin verletzte sich am Dienstag schwer bei einem Verkehrsunfall. Der Deutsche befuhr gegen 12.00 Uhr mit seinem Pedelec die Goethestraße in Richtung Platz der Jugend und geriet in Höhe der Geschwister-Scholl-Straße mit den Rädern in die Straßenbahnschienen. Bei dem anschließenden Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in ein Klinikum gebracht werden.



Im Schweriner Stadtgebiet kommen immer wieder Radfahrende bei Verkehrsunfällen körperlich zu Schaden.

Die Polizeiinspektion Schwerin hat diese Problematik auf ihren Social-Media-Kanälen in den Blick genommen und daraufhin eine Kampagne unter dem Hashtag #blauesRad ins Leben gerufen.



Mit eindrucksvollen Bildern sollen Unfallorte in Schwerin veranschaulicht werden, an denen Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. Es handelt sich dabei um Orte, an denen wir uns alle täglich als Verkehrsteilnehmer bewegen. Unsere Gedanken widmen wir dabei vielfach dem Alltäglichen und womöglich weniger den Gefahren des Straßenverkehrs. Hier setzt die Aktion #blauesRad an:

Ziel ist es, den Wiedererkennungswert zu nutzen, um die Bevölkerung für die besonderen Gefahren an den jeweilig abgebildeten Orten zu sensibilisieren.



Wir suchen dazu die Unfallorte auf und legen unser #blauesRad für ein Symbolbild aus. Anschließend erfolgt eine Veröffentlichung des Bildes unter Verlinkung der Pressemitteilung auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook: "Polizei Westmecklenburg" / Twitter: "Polizei Schwerin").



Unser #blauesRad kam auch in Zusammenhang mit dem oben geschilderten Unfall vom gestrigen Tage zum Einsatz (siehe Bildanhang)



