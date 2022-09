POL-GÜ: Verkehrsunfall in Güstrow - Polizei bittet um Mithilfe

Güstrow (ots) -



Bereits am 22.09.2022, etwa 16:45 Uhr, ereignete sich im Bereich des Ebereschenweges in Güstrow ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine am Unfall beteiligte Person flüchtete.



Zum Unfall kam es auf der Höhe des Hengstkoppelweges, in den die 85-jährige beteiligte Radfahrerin abbiegen wollte. Während des Abbiegens kam es mit der bislang unbekannten Person zu einer Berührung, wodurch die geschädigte Frau aus Güstrow zu Fall kam. Sie wurde hierbei schwer verletzt. Laut derzeitigem Erkenntnisstand der Ermittlungen könnte es sich bei dem oder der Flüchtigen um eine jugendliche Person handeln.



Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der flüchtigen Person geben können. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow, Telefon 038843-2660, zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell