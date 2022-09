POL-NB: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B104

Malchin (ots) -



Am heutigen Vormittag, gegen 09:00 Uhr kam es auf der B104 zwischen Malchin und Scharpzow zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten die Fahrzeugführer dreier Pkw auf der Bundesstraße verkehrsbedingt halten. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines nachfolgenden Pkw BMW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das letzte haltende Fahrzeug auf. Infolge des Aufpralls wurden mehrere Fahrzeuge ineinandergeschoben.



Durch den Zusammenstoß wurde der 31-Jährige leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Demmin verbracht.

Ein 54-jähriger Fahrzeugführer konnte seinen Pkw aufgrund seiner Verletzungen nicht eigenständig verlassen. Nachdem Rettungskräfte den Mann aus seinem Fahrzeug befreiten, wurde der Schwerverletzte in das Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht.



Zwei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Im Zuge des Rettungseinsatzes und der Beräumung der Unfallstelle wurde die B104 für ca. 2 Stunden in beide Richtungen gesperrt.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



