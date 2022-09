POL-SN: Unbekannter schießt mutmaßlich mit Softair-Waffe auf Bauarbeiter

Schwerin (ots) -



Am 27.9. gegen 14.00 Uhr wurden zwei Bauarbeiter in der Robert-Beltz-Straße von einem Unbekannten mutmaßlich mit einer Softair-Waffe beschossen. Die 26 und 45 Jahre alten Deutschen aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim hielten sich auf offener Straße auf und führten Bauarbeiten aus, als sie die Schüsse aus einer noch unbekannten Richtung wahrnahmen. Verletzt wurde niemand.



Die Schweriner Polizei hat Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Das Kriminalkommissariat bitte in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zum Täter machen kann wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 zu melden.



