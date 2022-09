POL-NB: Einbruch in einen Baustellencontainer

Neubrandenburg (ots) -



Von einem Baustellengelände in 17033 Neubrandenburg wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 26.09.2022, 18:00 Uhr bis 27.09.2022, 06:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände in der Bachstraße und folgend in einen darauf befindlichen Container. Aus diesem entwendeten die Täter diverse Werkzeuge, darunter insbesondere Elektrowerkzeuge des Herstellers HILTI.



Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro.



Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht oder möglicherweise auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



