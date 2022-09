POL-LWL: Wohnmobil prallte gegen Schutzplanke - Fahrer leicht verletzt

Zarrentin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil auf der BAB 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg hat sich dessen 52-jährige Fahrer am Dienstagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer war mit dem Camper zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße und geriet in den angrenzenden Graben. Der dabei entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 4.000 Euro beziffert. Nach Angaben des Fahrers habe er während der Fahrt das Bewusstsein verloren, worauf er die Kontrolle über das Wohnmobil verlor. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Camper musste abgeschleppt werden.



