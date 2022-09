POL-HRO: Zeugenaufruf nach mehreren Graffiti in Grabow

Grabow (ots) -



Am Dienstagmorgen, 27.09., sind der Polizei Ludwigslust mehrere

Graffiti in Grabow gemeldet worden. Dabei wurden drei Garagentore,

ein Stromverteilerkasten sowie eine Gasdruckregelanlage beschmiert.



Bei den Schmierereien handelt es sich untern anderem um Schriftzüge

mit Russlandbezug, darunter insgesamt vier Z-Symbole in schwarzer

Sprühfarbe. Die geschädigten Garageneigentümer, die nicht vor Ort

waren, wurden in Kenntnis gesetzt. Spuren der Tat hat die Polizei vor

Ort gesichert. Hierzu hat nun der Staatsschutz der

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige

Personen im Bereich der Thomas-Mann-Straße in Grabow bemerkt haben,

werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Ludwigslust unter

der Telefonnummer 0 3874 411 0 oder per Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



