POL-HRO: Hoher Sachschaden bei Unfall auf der BAB 20

Wismar (ots) -



Auf der BAB 20 ereignete sich am Dienstag, 27.09.2022, gegen 16:40

Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Sachschaden von über

200.000 Euro entstanden ist.



Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 29-jährige dänische Fahrer eines

Porsche die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Rostock.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der 29-Jährige mit seinem

Porsche wenige hundert Meter vor der Anschlussstelle Bobitz nach

links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

In der weiteren Folge drehte sich der Porsche mehrfach um seine

Längsachse und kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Durch den

Unfall flogen Fahrzeugteile des Porsche auf die Gegenfahrbahn. Ein

hier fahrender VW Golf wurde dabei ebenfalls beschädigt. An dem

Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden, wobei der 29-jährige

Fahrer und der 40-jährige ebenfalls aus Dänemark stammende Beifahrer

unverletzt blieben.

Am VW Golf entstand ebenfalls Sachschaden. Die 51-jährige deutsche

Fahrerin konnte aber die Fahrt anschließend in Richtung Lübeck weiter

fortsetzen.

Zur Unfallaufnahme, Bergung des Porsche sowie zur Reinigung der

Fahrbahn musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock bis etwa 18:00

Uhr voll gesperrt werden.

Da die Mittelschutzplanke bei dem Unfall durchbrochen wurde, bestand

die Notwendigkeit, dass an dieser Stelle für die kommenden Tage ein

Geschwindigkeitstrichter eingerichtet wird. Dieser bleibt bis zur

Schadensausbesserung bestehen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



