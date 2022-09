POL-NB: Zeugen nach Diebstahl einer Stele gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Die Kriminalpolizei in Neubrandenburg ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl einer Stele machen können, die zu bislang unbekannter Tatzeit von einem Lehrpfad in der Neubrandenburger Nonnenhofer Straße entwendet wurde. Dabei handelt es sich um eine ca. 2 Meter große Säule aus Stahl. Der Titel der Stele lautet "VEB Reparaturwerk Neubrandenburg (RWN)". Der Schaden beträgt ca. 3000 EUR.



Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder die Internetwache unter www-polizei.mvnet.de entgegen.



