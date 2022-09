POL-NB: Großkontrolle auf der BAB 20

BAB 20/ Strasburg (ots) -



Am 27.09.2022 wurde im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf dem Parkplatz "Ravensmühle" der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin eine Großkontrolle zur Überwachung des Straßenverkehrs durchgeführt.



Neben den Beamten aus den Revieren der Polizeiinspektion Neubrandenburg und Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Neubrandenburg beteiligten sich zudem Kräfte der Bundespolizei, des Hauptzollamtes Stralsund, des BAG und der KWP Stettin an der gemeinsamen Kontrolle. Technische Unterstützung leistete die Autobahnmeisterei Glienke.



Im Fokus der Kontrollen stand die Verkehrsüberwachung von Kraftfahrzeugen des Güter- und Personenverkehrs mit dem Ziel der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und der Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten.



Im Rahmen der Kontrollen ahndeten die eingesetzten Kräfte u.a. 37 Geschwindigkeitsüberschreitungen, zwei Verstöße gegen das Überholverbot, zwei Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht und eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung. Darüber hinaus stellten die Beamten einen Fahrzeugführer fest, welcher seinen Transporter unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigten die Beamten zudem zwei Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 28-jährigen polnischen Staatsbürger. Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5114

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell