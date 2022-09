POL-NB: B 111 nach Unfall zwischen Bahn und LKW wieder frei

Koserow (Usedom) (ots) -



Die B 111 auf Höhe des Bahnübergangs nahe Koserow konnte soeben wieder freigegeben werden. Die Bahnstrecke von und nach Koserow ist weiterhin nicht in Betrieb. Die Ermittlungen entlang des Unfallsorts gehen derzeit noch weiter. Der Zug selbst soll in nächster Zeit geborgen werden.



Hier die beiden weiteren Pressemitteilungen zu dem Zugunglück:



2. Pressemitteilung von 11:02 Uhr:



Nach dem schweren Unfall zwischen der Bäderbahn und einem LKW an einem Bahnübergang bei Koserow sind Bundes- und Landespolizei sowie Feuerwehr und Bergungsdienste weiterhin im Einsatz. Es wird noch mehrere Stunden zu erheblichen Einschränkungen sowohl auf der betroffenen Zugstrecke von und nach Koserow kommen sowie auch auf der B 111. Fahrzeuge sollten die Unfallstelle weiträumig umfahren. Es gibt keine offiziellen direkten Umleitungen, die angeboten werden können. Umliegende Waldwege sind unbefahrbar. Die Polizei leitet ankommende Fahrer entsprechend um.



Ein Gutachter der Dekra wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zum Unfallort geschickt. Er nimmt seine Ermittlungen dort auf. Mit der Bergung des LKW wird zur Mittagszeit gerechnet. Eine Spedition kümmert sich um das Einsammeln der Ladung (allgemeines Lieferungssortiment für einen Discounter) des LKW, die durch den Unfall am gesamten Unfallort verteilt wurde.



Momentan ist nach ersten Schätzungen mit einer Schadenssumme von etwa 1,2 Millionen Euro zu rechnen. Die Gleisanlage ist zudem so beschädigt, dass sie instandgesetzt werden muss.



Zum Unfallzeitpunkt sollen sich 15 Personen im Zug befunden haben. Weiterhin gelten neun Personen als verletzt, zwei von ihnen schwer.



Dem 31-jährigen deutschen LKW-Fahrer wird Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung in mehreren Fällen sowie ein Verstoß gegen das Verhalten an Bahnübergängen gemäß §19 der StVO vorgeworfen.



1. Pressemitteilung zu dem Unfall vom 27.09, 07:54 Uhr:



Schwerer Unfall zwischen LKW und Bäderbahn nahe Koserow



Um kurz vor 06:00 Uhr ist es heute Morgen an einem Bahnübergang auf der B 111 kurz vor Koserow auf Usedom zu einem schweren Unfall zwischen einem LKW und einem Zug der Usedomer Bäderbahn gekommen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des LKW die Gleise bei geschlossener Halbschranke überqueren. Dabei ist es zur Kollision mit dem Zug gekommen. Der Zug entgleiste. Mehrere Insassen des Zuges wurden verletzt. Momentan geht die Polizei von mindestens zwei Schwerverletzten und sieben Leichtverletzten aus. Der Fahrer des LKW soll leichtverletzt sein und unter Schock stehen.



Neben Polizei und Rettungsdienst sind momentan rund 60 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Aufgrund des Unfalls und des Rettungs- und Polizeieinsatzes kommt es momentan zu erheblichen Einschränkungen sowohl auf der Bahnstrecke von und nach Koserow als auch auf Höhe der Unfallstelle auf der B 111.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell