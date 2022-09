POL-NB: Erneut Vorfall auf B 111 - Straße wegen PKW-Brand gesperrt

Zinnowitz (ots) -



Weitere Sperrung der B 111: Nach dem schweren Zusammenstoß eines LKW mit einem Zug nahe Koserow hat es gegen 11:30 Uhr erneut einen Unfall auf der B 111 gegeben, dieses Mal in der Nähe von Zinnowitz. Der Dacia eines 66-jährigen Deutschen hat vermutlich wegen eines technischen Defekts gebrannt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Die Straße war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Nach einer Begutachtung durch das Straßenbauamt wurde sie gegen 12:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.



Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo Heringsdorf.



