POL-LWL: Fahrer von Kleinkraftrad bei Sturz verletzt

Bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad hat sich am Montagabend in Crivitz ein 15-jähriger Jugendlicher leichte Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 15-Jährige auf die Umgehungsstraße auffahren wollen, als er bei dem Abbiegemanöver die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verlor und stürzte. Dabei fiel der 15-Jährige gegen ein haltendes Auto. Der Jugendliche wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf insgesamt 2.500 Euro geschätzt.



