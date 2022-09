POL-NB: Schwerer Unfall zwischen LKW und Bäderbahn nahe Koserow

Koserow (Usedom) (ots) -



Um kurz vor 06:00 Uhr ist es heute Morgen an einem Bahnübergang auf der B 111 kurz vor Koserow auf Usedom zu einem schweren Unfall zwischen einem LKW und einem Zug der Usedomer Bäderbahn gekommen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des LKW die Gleise bei geschlossener Halbschranke überqueren. Dabei ist es zur Kollision mit dem Zug gekommen. Der Zug entgleiste. Mehrere Insassen des Zuges wurden verletzt. Momentan geht die Polizei von mindestens zwei Schwerverletzten und sieben Leichtverletzten aus. Der Fahrer des LKW soll leichtverletzt sein und unter Schock stehen.



Neben Polizei und Rettungsdienst sind momentan rund 60 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Aufgrund des Unfalls und des Rettungs- und Polizeieinsatzes kommt es momentan zu erheblichen Einschränkungen sowohl auf der Bahnstrecke von und nach Koserow als auch auf Höhe der Unfallstelle auf der B 111.



