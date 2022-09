POL-NB: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 27.09.2022, gegen 01.00 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle Neubrandenburg über den Notruf die Information, dass in Stralsund, Stadtteil Tribseer, aktuell ein PKW JEEP Grand Cherokee entwendet wird. Während der Sofortmaßnahmen der Polizei ging die Meldung ein, dass der Geschädigte das Fahrzeug im Stadtbereich Stralsund gestoppt habe und der Tatverdächtigen fußläufig flüchtig sei.

Eine Nahbereichsfahndung mit fünf Einsatzfahrzeugen der Landes- und Bundespolizei führte nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und das Fahrzeug, welches einen Wert von 60.000 Euro aufweist, zur Spurensicherung sichergestellt.



Der unbekannte Täter, welcher als



- sehr junger Mann

- sehr dünne Gestalt

- ca. 170-180cm groß

- dunkel gekleidet



beschrieben wurde, ist weiterhin flüchtig.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 2890624 oder unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



