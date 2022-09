POL-NB: Versammlungslagen am 26.09.2022 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am Montag fanden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg insgesamt 15 Versammlungen statt, die alle ohne Störungen verliefen. Die Themen richteten sich durchweg gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung und die Corona-Maßnahmen. Durch die zum Schutz der Versammlungen eingesetzten Polizeibeamten wurden folgende Teilnehmerzahlen gemeldet:



Bergen 200

Penkun 20

Barth 86

Ribnitz-Damgarten 120

Anklam 10

Grimmen 210

Röbel 81

Stralsund 300

Neubrandenburg 670

Malchow 45

Pasewalk 250

Waren (Müritz) 800

Greifswald 1 150

Greifswald 2 60

Neustrelitz 400



