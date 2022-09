POL-HRO: LebEL-Übung am Rostocker Hauptbahnhof - Erreichbarkeit für Presse- und Medienvertreter

Rostock (ots) -



Heute Abend findet am Rostocker Hauptbahnhof eine gemeinsame Übung von Bundes- und Landespolizei sowie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der Bahn statt.



Alle Informationen und Hintergründe sind in der Pressemitteilung vom 14. September erschienen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5320835).



Für Presse- und Medienvertreter ist die mobile Pressestelle ab 16 Uhr für Nachfragen zur Übung unter 0381 4916 3840 erreichbar.



Für Bürgerinnen und Bürger ist ab 14 Uhr das Bürgertelefon unter 0381 381 1111 geschaltet.



Alle relevanten Informationen rund um das Übungsgeschehen werden zudem auf dem Twitter-Account des Polizeipräsidiums Rostock @Polizei_PP_Ros veröffentlicht.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





