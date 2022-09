POL-LWL: PKW stieß im Gegenverkehr mit Motorroller zusammen

Neustadt-Glewe (ots) -



In Neustadt-Glewe ist am Samstagabend ein PKW mit einem Motorroller zusammengestoßen. Dabei wurde der 15-jährige Motorrollerfahrer verletzt. Mit erlittenen Bein- und Ellenbogenverletzungen wurde das Unfallopfer anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der PKW in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wobei der Motorrollerfahrer zunächst noch versuchte, dem entgegenkommenden Auto auszuweichen. Aufgrund der drohenden Karambolage beider Fahrzeuge, soll der Motorrollerfahrer dann von seinem Kleinkraftrad abgesprungen sein. Anschließend kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach dem Zusammenstoß soll die am Unfall beteiligte Autofahrerin vom Unfallort geflüchtet sein. Die mutmaßliche Unfallfahrerin kehrte später jedoch zum Unfallort zurück. Ihren Angaben zufolge stand sie unter dem Einfluss von Medikamenten. Ein Drogenvortest bei der 36-jährigen Autofahrerin reagierte positiv auf Amphetamine. Die Polizei brachte die Frau daraufhin zur Blutprobenentnahme und stellte ihren Führerschein sicher. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Zudem ist gegen die mutmaßliche Unfallfahrerin Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



