Presse-Einladung: Gutachten zur Mietpreisbremse wird in Rostock und Greifswald vorgestellt

Innenminister Christian Pegel wird am Mittwoch mit Sozialsenator Steffen Bockhahn in Rostock und mit Bausenatorin Jeanette von Busse in Greifswald Vertretern von Wohnungswirtschaft, Mieterverbänden und kommunalen Gremien ein Gutachten zu Mietpreisbremse und abgesenkter Kappungsgrenze in den beiden Städten präsentieren. Vorgestellt wird das Gutachten von Fabian Maaß vom Hamburger „Gewos-Institut für Stadt, Regional- und Wohnforschung“, das mit dem Gutachten betraut worden war.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 28. September 2022, 12 Uhr

Ort: Rathaus Rostock, Festsaal

sowie

Termin: Mittwoch, 28. September 2022, 15 Uhr

Ort: Rathaus Greifswald, Bürgerschaftssaal



Mietpreisbremse und abgesenkte Kappungsgrenze sind wohnungsmarktpolitische Instrumente, die dazu dienen, Mieten bezahlbar zu halten. Eine entsprechende Landesverordnung wurde für Rostock und Greifswald 2018 erlassen. Sie läuft 2023 aus. Rechtzeitig vor Außerkrafttreten hat das Innenministerium prüfen lassen, ob weiterhin angespannte Wohnungsmärkte bestehen.