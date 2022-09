POL-NB: Unbekannte entwenden Pkw Ford

Malchin (ots) -



Bislang unbekannte Täter entwendeten in Malchin in der Zeit vom 24.09.2022, 20:10 Uhr bis 25.09.2022, 09:45 Uhr einen Pkw des Herstellers Ford.



Nach derzeitigem Kenntnisstand stand das Fahrzeug zur Tatzeit verschlossen und geparkt "Am Wall" in 17139 Malchin. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Ford Mondeo des Baujahres 2015, an dem die amtlichen Kennzeichen MC-MO156 angebracht waren.



Der Schaden beläuft sich auf ca. 28.000EUR.



Der entwendete Pkw wurde durch die Polizei in Fahndung gesetzt. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Malchin.

Zeugen, die zur Tatzeit in Tatortnähe auffällige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994 - 2310 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



