POL-NB: Autofahrer kollidiert mit einem Wolf bei Jeeser

Grimmen (LK V-R) (ots) -



Am 25.09.2022 gegen 20:20 Uhr kam es auf der Kreisstraße 19 bei

Jeeser zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Mini und einem

Wolf.

Durch den Zusammenstoß wurde das Tier so schwer verletzt, dass es auf

Anordnung durch den zuständigen Amtstierarzt des Landkreises

Vorpommern-Rügen und Verständigung des Ministeriums für

Landwirtschaft, Klimaschutz, ländliche Räume und Umwelt

Mecklenburg-Vorpommern von seinen Leiden erlöst wurde.

Der Wolf wird dem zuständigem Ministerium am 26.09.2022 übergeben. Am

Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell