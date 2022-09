POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 104 an der Autobahnauffahrt A 20, Pasewalk Nord

Pasewalk (ots) -



Am heutigen Tag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall

zwischen zwei PKW auf der Bundesstraße 104 in Höhe der

Autobahnabfahrt Pasewalk Nord. Beim beabsichtigten Linksabbiegen auf

die Autobahnzufahrt beachtete der Fahrzeugführer eines Ford C-Max

nicht den entgegenkommenden PKW Dacia Sandero. Es kam zum

Zusammenstoß, wodurch die beiden Insassen des Pkw Dacia

leichtverletzt wurden. Sie wurden anschließend mit Rettungswagen in

die Klinik nach Pasewalk gefahren. Es entstand ein Gesamtsachschaden

von 20.000EUR. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten

durch Abschleppdienste geborgen werden. Die B 104 musste an der

Unfallstelle für ca. 2h voll gesperrt werden.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





