POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden (Alleinunfall) auf der L181 in Schulenberg

Am Sonntag, den 25.09.2022, kam es gegen 14:55 Uhr auf der L181 in

Schulenberg bei Marlow zu einem Verkehrsunfall.



Eine in Richtung Kneese fahrende 69-jährige Fahrzeugführerin kam mit

ihrem VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Verkehrsschild sowie den Zaun

eines angrenzenden Grundstückes. Dabei verletzte sich die Fahrerin

des VW Golf schwer und musste mit einem Rettungswagen in die

Universitätsklinik nach Rostock verbracht werden.



Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der durch den Verkehrsunfall

entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.



