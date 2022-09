POL-NB: VW Touareg in Mellenthin entwendet

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 24.09.2022 wurde im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.20 Uhr von einem Parkplatz in 17429 Mellenthin, Chausseeberg, ein silberner VW Touareg mit dem amtlichen Kennzeichen PS-VT 313 entwendet.

Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 0383782790, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



