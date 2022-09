POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Burg Stargard (LK MSE) (ots) -



Am 24.09.2022 gegen 20.00 Uhr kam es im Weinbergsweg in Burg Stargard zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Kraftfahrzeug. Der 33-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Ford Fusion die Strelitzer Straße und bog anschließend in den Weinbergsweg ab. Auf Höhe der Hausnummer 10 kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem massiven Betonelement in einer Hecke.

Das Unfallgeschehen konnte von zwei Zeugen beobachtet werden. Diese gaben gegenüber den Polizeibeamten an, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich stark alkoholisiert das verunfallte Fahrzeug verließ und fußläufig vom Unfallort flüchtete. Anschließend begab er sich auf einen Hinterhof der dort befindlichen Wohnhäuser.

Die Polizeivollzugsbeamten konnten den leichtverletzten Unfallverursacher im Zuge der Nahbereichsfahndung schlafend auf einer Hollywood-Schaukel in seinem Garten feststellen. Er räumte ein, das Fahrzeug geführt und den Unfall verursacht zu haben. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 2,60 Promille.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet, eine doppelte Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die austretenden Betriebsstoffe wurden durch 12 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Burg Stargard beseitigt.



