POL-NB: 78- jährigen Fahrzeugführer mit 1,21 Promille gestellt

Am 24.09.2022 gegen 19:30 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Sassnitz in Binz einen Fahrzeugführer fest, welcher mit seinem PKW Subaru das Rotlicht der Schrankenanlage der Kleinbahn missachtete. Bei der anschließenden Kontrolle des 78jährigen deutschen Mannes von der Insel Rügen wurde ein Atemalkoholwert von 1,21 Promille gemessen. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme zur Ermittlung des Blutalkoholwertes durchgeführt. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.



