POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden auf der BAB 20

Am 25.09.2022 kam es gegen 00.35 Uhr auf der BAB 20, kurz hinter der Trebeltalbrücke zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Eine 35jährige Deutsche aus dem Landkreis Rostock befuhr mit ihrem Skoda die BAB20 in Richtung Stettin. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Straße ab und stieß seitlich gegen eine Schutzplanke. Anschließend drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und rutschte noch ca. 100 Meter auf der Bankette entlang, bevor sie im Straßengraben zum Stehen kam. Ersthelfer vor Ort informierten die Polizei und den Rettungsdienst. Da unklar war, wie schwer die Frau verletzt ist, kamen neben Funkwagen des AVPR und dem PR Grimmen die FFW Tribsees, ein RTW und ein NAW zum Einsatz. Die verletzte Fahrerin wurde geborgen und mit schweren Verletzungen in die Helios Klinik nach Stralsund zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

Eine mögliche Ursache, welche zum Unfall führte, könnte Alkohol sein. An der Verkehrsunfallstelle wurde bei der Fahrerin ein Atemalkoholwert von 1,07 Promille festgestellt. Eine Blutprobe zur Bestimmung des Blutalkoholwertes wurde genommen und Anzeige erstattet.



