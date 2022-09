POL-NB: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen Stolpe und Möllenbeck

Möllenbeck (LK MSE) (ots) -



Am 24.09.2022, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der B 198 ein

Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr

die 41-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Peugeot 206 die B 198

aus Richtung Möllenbeck kommend in Richtung Woldegk. Kurz vor der

Ortschaft Stolpe kam sie dann aus bislang ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der

angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin, der

27-jährige türkische Beifahrer sowie der auf der Rückbank sitzende

5-jährige deutsche Sohn der Fahrzeugführerin konnten das Fahrzeug

selbstständig verlassen. Alle drei Personen wurden vor Ort durch

einen Notarzt untersucht und konnten entgegen der Erstmeldung noch

vor Ort als unverletzt aus der ärztlichen Obhut entlassen werden. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Das Fahrzeug

war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Zur Bergung des

Fahrzeuges wurde die B 198 für die Dauer von einer Stunde voll und

für weitere 30 Minuten halbseitig gesperrt werden.

Für die Bergung des Fahrzeuges waren die Feuerwehren aus Möllenbeck,

Carpin, Quadenschönfeld und Blankensee sowie ein Abschleppunternehmen

vor Ort.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell