POL-NB: Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 198

Möllenbeck (LK MSE) (ots) -



Am 24.09.2022, gegen 13:00, wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg bekannt, dass es auf der B 198,

zwischen Stolpe und Möllenbeck, zu einem Verkehsrunfall gekommen ist.

Nach ersten Erkenntnissen kam aus bislang ungeklärter Ursache ein mit

drei Personen besetzter PKW von der Fahrbahn ab, überschlug sich und

kam anschließend im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Alle drei

Insassen (zwei Erwachsene und ein Kind) konnten das Fahrzeug

selbständig und leicht verletzt verlassen. Sie werden gegenwärtig von

einer RTW-Besatzung betreut. Für die Rettuungsmaßnahmen und

Unfallaufnahme wurde die B198 zischen Stople und Möllnebeck voll

gesperrt.

Nach Beendigung der Maßnahmen wird entsprechend nachberichtet.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell