POL-NB: Diebstahl von Dieselkraftstoff und Werkzeug von Baustellen im Zuständigkeitsbereich der PI Anklam.

Gützkow und Neetzow (LK VG) (ots) -



Am 24.09.2022, gegen 08:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg bekannt, dass es im

Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Anklam auf drei

Baustellen zu Diebstahlshandlungen und Sachbeschädigungen gekommen

sein soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen unbekannte Täter in der

Triftstraße in Gützkow vier Baumaschinen manipuliert haben, so dass

diese vorübergehend nicht einsetzbar waren. Es wurden ein

Batteriehauptschalter entwendet, Batterien abgeklemmt und

Fahrzeugfilter aufgedreht. Auf der Baustelle im Kreuzungsbereich der

B111 und L35, nahe der Autobahn-Anschlussstelle Gützkow, entwendeten

unbekannte Täter verschiedene Werkzeuge und ca. 500 Liter

Dieselkraftstoff aus drei Bagger. Zudem wurden von einer Baustelle,

zwischen Neetzow und Kagenow, ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus zwei

Bagger sowie Werkzeug entwendet. Des Weiteren wurde auch dort von

einem abgestellten Bagger der Batteriehauptschalter entwendet.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.750 Euro geschätzt.



Es ist nicht auszuschließen, dass die o.g. Taten im Zusammenhang

stehen. Der Tatzeitraum kann wie folgt eingegrenzt werden:

23.09.2022, 17:45 Uhr bis 24.09.2022, 07:15 Uhr. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur

Aufklärung der Straftaten geben kann, wird gebeten, sich bei der

Polizei in Wolgast unter 03836/2520, der Polizei in Anklam unter

03971/2510 oder jeder anderen Polizeidienststelle sowie im Internet

unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell