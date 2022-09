POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzter Person und Unfallflucht

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 23.09.2022 ereignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Gützkower Straße in Greifswald.

Ein 34-jähriger deutscher Fußgänger wollte die Bahnhofstraße aus Richtung Fleischerstraße kommend in Richtung Gützkower Straße überqueren. Zeitgleich näherte sich ein schwarzer PKW (Limousine)dem Kreuzungsbereich aus der Gützkower Straße kommend. Als dieser links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend über die Bahnhofstraße in Richtung Osnabrücker Straße. Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten zur Feststellung des 20-jährigen deutschen Unfallverursachers.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, der unterlassenen Hilfeleistung, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.



