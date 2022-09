POL-NB: Polnischen Fahrraddieb gestellt

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Am 24.09.2022 konnte ein 23- jähriger polnischer Staatsangehöriger durch zwei deutsche Bürger (33 und 39 Jahre) beim Fahrraddiebstahl in Ueckermünde gestellt werden.

Die beiden Bürger standen auf der Ueckerbrücke in der Ueckerstraße und sahen, wie drei männliche Personen über die Ueckerbrücke in Richtung Stadtzentrum gingen.

Diese bogen dann in den Ackerhof ab. Kurze Zeit später kamen die drei Personen wieder zurück und führten zwei Fahrräder bei sich.

Sie gingen in Richtung Kreisverkehr Pfarrwiesenalle/Ueckerstraße.

Da den beiden Bürgern dies merkwürdig vorkam, gingen sie hinterher.

Das bemerkten die Diebe, stellten die Fahrräder auf dem rechtsseitig gelegen Caravanstellplatz ab und liefen in Richtung ihres abgestellten polnischen Transporters. Zwei konnten gänzlich fliehen und der dritte Täter versteckte sich unter dem Fahrzeug und konnte durch die Zeugen festgehalten und letztendlich an die Polizei übergeben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



