POL-NB: Brand von Strohballen in Untergöhren

Röbel (LK MSE) (ots) -



Am 23.09.2022, gegen 17.30 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE mit, dass in Untergöhren eine Strohmiete brennt.

Vor Ort eingetroffen wurde festgestellt, dass etwa 100 auf einer Wiese aufgestapelte Rundballen aus Heu brannten.

Die umliegenden alarmierten Feuerwehren waren mit 65 Kameraden im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell